ننشر تفاصيل حلقة الثلاثاء من برنامج " شارع شريف"

يستضيف برنامج "4 شارع شريف"، الذى يقدمه الإعلامى شريف مدكور، مساء اليوم الثلاثاء، على شاشة قناة الحياة، فى فقرة المطبخ الشيف منى الطرابيشي لتقديم مجموعة من الأطعمة المختلفة على الهواء مباشرة.

كما يخصص البرنامج فقرة خاصة عن حكاوى زمان، مع سعاد سليمان، والحديث عن "قمبيز"، ثم فقرة فاشون شو مع مصممة الأزياء، آلاء الداش، وفرقة مزازيك الموسيقية، مع حسام حسني، ووائل كرم.

برنامج "4 شارع شريف" يقدمه الإعلامى شريف مدكور من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الرابعة عصرًا على شاشة قناة الحياة.

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