شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تلتقى جمهورها فى الإمارات.. اعرف موعد وتفاصيل حفلها القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة اللبنانية يارا، للقاء جمهورها ومحبيها، خلال الفترة المقبلة، إذ تطير لدولة الإمارات لإحياء حفل غنائى، خلال أقل من أسبوعين، لامتاع جمهورها ومحبيها، بدولة الإمارات.

وتحيى يارا حفلا غنائيا ضخما فى القرية العالمية بدبى، مطلع مارس المقبل، وتستعد لغناء باقة من أجمل أغانيها، التى لاقت نجاحا كبيرا فى الوطن العربى، وزادت من جماهيريتها وشهرتها.

وتلتقى يارا جمهورها ومحبيها، على مسرح القرية العالمية بإمارة دبى، يوم 1 مارس، فى حفل غنائى وجماهيرى ضخم.



حفل يارا

وطرحت يارا نوفمبر الماضى أغنيتها الجديدة "مليت"، وحققت نجاحا كبيرا، وتعاونت فيها مع عبد الحفيظ دوزى والدي جى يوسف، وهى من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري.