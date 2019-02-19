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صور.. نشوى مصطفى وأحمد فتحى فى "قهوة أشرف" مع أشرف عبد الباقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف النجم أشرف عبد الباقى، فى حلقة، اليوم الثلاثاء، من برنامج "قهوة أشرف" الذى يتم عرضه على قناة الحياة، الفنانة نشوى مصطفى والفنان أحمد فتحى.

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 كما يستضيف عبد الباقى، فى فقرات الحلقة، أصحاب مشروع نحت على عظام وقرون الماشية وسن الفيل، وهما ياسمين محمود وأحمد يحيى، اللذان يتحدثان عن فكرة هذا المشروع وكيف بدآها والصعوبات التى واجهتمها، ويستضيف ايضا أحد الشاب أصحاب الموهبة وهو عادل خلف، ممثل ويقوم بعمل دوبلاج.

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ومع نهاية الحلقة، يستضيف عبد الباقى، أصحاب عربية الاكل "قناوى بايك" وهما الأختان ضحى وسالى وخالهم قناوى، حيث قرر الثلاثى عمل مشروع عربية سندوتشات وأكل بيتى.

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يذكر أن "قهوة أشرف" برنامج فنى اجتماعى، يستضيف نجوم الفن ونماذج من الشباب المكافح أصحاب الأفكار والمشاريع التجارية المختلفة، ويعرض عبر شاشة قناة الحياة، فى العاشرة مساء كل ثلاثاء، وظهر به عدد من النجوم منهم، محمد هنيدى، محمود البزاو، مصطفى خاطر، سليمان عيد، طاهر أبو الليل، ويزو، سامح حسين، صلاح عبد الله، أحمد السعدنى، شيماء سيف، أحمد رزق، سلوى خطاب، حمدى الميرغنى، محمد أنور، أمير كرارة، محمود عبد المغنى، علاء مرسى، بيومى فؤاد، آيتن عامر وحسن الرداد.

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