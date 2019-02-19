شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا مشيدة بمطار القاهرة: قمة فى الجمال وحاجة مشرفة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة الكبيرة شيرين رضا، بمستوى الخدمة والنظام والنظافة بمطار القاهرة الدولى، مؤكدة أنه واجهة مشرفة لمصر، فقالت :"مطار القاهرة بقى قمة فى النظافة والنظام والجمال". وقالت شيرين رضا فى مدح مطار القاهرة عبر تويتر :"الصراحة تتقال أن مطار القاهرة بقى قمة فى النظافة والنظام والجمال... حاجة مشرفة جدا جدا... برافو بجد". تويته شيرين رضا فيما خضعت الفنانة شيرين رضا، لجلسة تصوير جديدة، نهاية يناير الماضى، وظهرت بشكل مختلف وغريب.

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