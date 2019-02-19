شيرين رضا تُشيد بمطار القاهرة.. وهكذا وصفته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أشادت الفنانة شيرين رضا بمطار القاهرة الدولي، موجهة رسالة لمسؤولي المطار معربة عن فخرها بتقدمه وجماله، وذلك عبر صفحتها الشخصية بـ"توتير".
وكتبت "رضا" في تغريدة لها قائلة: "الصراحة تتقال إن مطار القاهرة بقى قمة في النظافة والنظام والجمال.. حاجة مشرفة جدًا جدًا.. برافو بجد".
كان آخر أعمال الفنانة شيرين رضا مشاركتها في فيلم "الضيف"، الذي يعرض حاليًا وشاركها البطولة خالد الصاوي، ومن تأليف إبراهيم عيسى.
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