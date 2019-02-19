بالفيديو.. تعرف على تعليق ميرنا وليد على جلسة تصوير عيد الحب

كتبت - إيمان محمد

حلت الفنانة ميرنا وليد، ضيفة الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "كل يوم"، مساء أمس، الأثنين، الذي يذاع على قناة on e الفضائية.

وعلقت ميرنا خلال الحلقة على جلسة التصوير التي خضعت لها قبل عيد الحب وأثارت

جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا.

و"بوابة الوفد" تستعرض لمتابعيها أبرز تصريحات الفنانة ميرنا وليد خلال الحلقة:

- تعمدت أن تصبح جلسة التصوير كلاسيكية لأن الفكرة قديمة

- الجمهور اعتاد على التصوير السيلفي حاليًا لذلك لم تكن هناك رومانسية

- حرصت على الإهتمام بحالتين في جلسة التصوير وهما الفتايات السنجل والمرتبطة

- لا أهتم بالعمر لأن الورق شئ وانا حياتي حاجة تانية خالص

- المرأة لا تخشى من العمر ولكن تخشى من المرض

- حياتي لم تختلف منذ عشرون عامًا.