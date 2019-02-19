أكاديمية الفنون تُرحب بفرقة "كوين" في حفل الأوسكار

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: رحبت أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بمشاركة الفرقة البريطانية "كوين" (Queen) في حفل الأوسكار لهذا العام.

وتأخذ مشاركتها بتقديم عرض مباشر أهميةً خاصة لأن مغنيها الراحل "فريدي ميركوري" هو موضوع فيلم (بوهيميان رابسودي - Bohemian Rhapsody) المرشح لـ5 جوائز أوسكار.علماً أنها تضم حالياً بريان ماي وروجر تيلور وأدم لامبرت. نجم الفرقة الراحل فريدي ميركوري يشار إلى أن هذا الفيلم يُعتبر من أنجح الأفلام الموسيقية، ولقد حقق أكثر من 854 مليون دولار من مبيعات شبابيك التذاكر حول العالم. مع الإشارة إلى أن الممثل من أصل عربي رامي مالك يجسِّد دور "ميركوري" الذي توفي في عامه الـ45 بمرض نقص المناعة المكتسب (Aids) سنة1991 في لندن، وسينافس على جائزة أفضل ممثل.

وكانت الفرقة قد زفت هذا الخبر لمتابعيها على "تويتر"، فأعادت صفحة الأكاديمية الرسمية نشره عبرصفحتها الرسمية على موقع التغريدات:

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