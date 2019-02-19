عارفة عبد الرسول تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل "اللعبة"

تواصل الفنانة الكبيرة عارفة عبد الرسول، تصوير مشاهدها في مسلسل "اللعبة"، مع شيكو وهشام ماجد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث انتهت عارفة من تصوير حوالي ربع مشاهدها.

يُذكر أن عارفة، قدمت للدراما، مجموعة مهمة من المسلسلات في الفترة الأخيرة، منها مسلسل "أبو عمر المصري" مع أحمد عز، ومسلسل "الميزان" مع غادة عادل.

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