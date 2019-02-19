نشوى مصطفى وأحمد فتحي ضيوف برنامج " قهوة أشرف" الثلاثاء

يستضيف الفنان أشرف عبد الباقي، ببرنامجه "قهوة أشرف" المذاع عبر شاشة قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، الفنانة نشوى مصطفى والفنان أحمد فتحي، للحديث عن مشوارهما الفني.
برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي، من داخل قهوة ويلتقى فيها بالعديد من النجوم وكذلك الشباب من أصحاب المشروعات الجديدة وأصحاب عربات الأكل، ويذاع فى تمام الساعة العاشرة مساء عبر شاشة قناة الحياة.
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