شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. 8 نجوم ترشحوا للأوسكار لأول مرة أشهرهم المصرى رامى مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وتعلن جوائز الأوسكار الجائزة السينمائية الأشهر في العالم، ويعتبر عام 2018 وش السعد على 8 نجوم ممن ترشحوا للمرة الأولى لجوائز الأوسكار وهو ما نستعرضه من خلال التقرير التالي:

رامي مالك

نال مؤخرا العديد من الجوائز ومنها جائزة أفضل ممثل بحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليود وجائزة البافتا، وترشح للأوسكار عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody وهو العمل الذي يسرد قصة حياة المغنى فريدى ميركورى التى يجسدها "مالك"، - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

أوليفيا كولمان

نالت مؤخرا على جائزة الجولدن جلوب عن دورها في Favourite وترشحت للأوسكار لأول مرة وهو الفيلم الذي تدور قصته أوائل القرن الثامن عشر فى إنجلترا أثناء الحرب مع الفرنسيين، تحتل الملكة آن العرش، وتدير صديقتها المقربة ليدى سارة البلد بدلاً منها، عندما تصل خادمة جديدة أبيجيل، فإن تتقابل سارة، التى بدورها تأخذها تحت جناحها و ترى أبيجيل فرصة للعودة إلى جذورها الأرستقراطية، بما أن سياسة الحرب أصبحت مضيعة للوقت بالنسبة لسارة، فإن أبيجيل تصبح رفيقة الملكة، وصداقتهم المزدهرة تعطيها فرصة لتحقيق طموحاتها ولن تسمح للمرأة أو الرجل أو السياسة بالوقوف فى طريقها.

ياليتزا أباريسيو

بطلة فيلم roma وهو الفيلم الذي يسرد عامًا في حياة عائلة من الطبقة المتوسطة في مكسيكو سيتي في أوائل السبعينيات، والتي تواجههم العديد من المشاكل والأحداث المشوقة، ومن تأليف وإخراج ألفونسو كوارون.

مارينا دي تافيرا

هي الأخرى من أبطال فيلم roma والذي حاز على جائزة الأسد الذهبى من مهرجان فينيسيا السينمائى الـ75، وتشارك في بطولته دييجو كورتينا أوتري، كارلوس بيرالت، ماركو جراف، دانيلا ديميسا، نانسي جارسيا، فيرونيكا جارسيا، آندي كورتيس، فرناندو جريدياجا.

ريجينا كينج

فازت بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم If Beale Street Could Talk المأخوذ عن رواية للكاتب الأمريكي جيمس بالدوين بنفس الاسم، وصدرت عام 1974.

ريتشارد جرانت

ترشح للأوسكار لأول مرة عن دوره في فيلم والذي يشارك في بطولته مارك ايفان جاكسون وجوانا ادلر وجولى آن ايميرى وكريستيان نافارو وغيرهم، وتبدأ أحداث العمل عندما تصبح أفضل كاتب سيرة ذاتية فى العالم، لى إسرائيل، غير قادرة على النشر لأنها لم تتفق مع الأذواق الحالية.

آدم درايفر

ترشح للجائزة عن دوره في فيلم BLACKkKLANSMAN، والذي يشارك في بطوبته توبير جريسظن ولورا هارير، وأليك بالدوين، وريان إيجولد، ومن إخراج سبايك لي، ومن كتابة سبايك لي، وديفيد رابينوفيتش، وتشارلي واكتيل، وكيفن ويلموت.

سام إليوت

ترشح للأوسكار عن دوره في فيلم A Star Is Born والذي يدور فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها، الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل، كما شارك بالبطولة أيضًا كل من وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم. ومن المتوقع أن ينافس الفيلم فى العديد من الجوائز، وحظى على إعجاب الكثير من النقاد حول العالم.