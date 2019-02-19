روبي تكشف عن البوستر الدعائي لـ"الكنز 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت الفنانة روبي عن بوستر دعائي للجزء الثاني من فيلم "الكنز"، والمقرر طرحه بدور العرض قريبا، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". يحمل البوستر عنوان "الحب والمصير"، وعلقت روبي عليه: "الكنز الحب والمصري قريبا". "الكنز" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد سعد، محمد رمضان، وهند صبري، وأحمد رزق، وروبي، وسوسن بدر، وعباس أبوالحسن، وهاني عادل.

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