فيديو وصور| "ديزني" تواصل الترويج لـ"Dumbo"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تواصل شركة "ديزني" الترويج لأحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام وهو فيلم الرسوم المتحركة الشهير "Dumbo" والمقرر طرحه تجاريًا نهاية شهر مارس المقبل، والذي يعد أحد أشهر كلاسيكيات ديزني بفترة الأربعينيات، وانضم الفيلم ضمن خطة الشركة المنتجة لتحويل عدد من كلاسيكياتها لنسخ واقعية كان آخرها فيلم "Aladdin" والمقرر طرحه أيضاً خلال العام الجاري.

وقامت الشركة المنتجة بالترويج للفيلم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، بنشر صور وفيديوهات خاصة بكواليس الفيلم، الذي يضم نخبة من نجوم هوليوود، منهم كولين فاريل، مايكل كيتون، إيفا جرين، داني ديفيتو، وآلان اركين، والذي تدور أحداثه حول فيل صغير يمتلك أذن عملاقة ويحلم بالتحليق في إطار من الفانتازيا.

يذكر أن "ديزني" لديها مشروع سينمائي آخر هذا العام، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "Aladdin" والذي يقوم ببطولته النجم الأمريكي العالمي، ويل سميث، ومن المقرر طرحه تجارياً بشهر مايو المقبل.