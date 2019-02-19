شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "بينالي الشارقة للأطفال" بمشاركة 48 عملا فنيا دوليا والان مع التفاصيل

تنطلق، الأربعاء، النسخة الـ6 من بينالي الشارقة للأطفال الذي تنظمه "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة "ربع قرن" بمشاركة 48 عملاً فنياً من 6 دول عربية وأجنبية صاغتها إبداعات أطفال ويافعون من عمر 6 إلى 18 عاماً من مختلف دول العالم، تحت رعاية قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وفقا للعين الإخبارية.

ويقام البينالي تحت شعار "المستقبل بحدود خيالك" بالتعاون مع "المخترعون الصغار" المشروع الفني العالمي المعني بتحويل أفكار الأطفال إلى اختراعات حقيقية، إذ يقدم الحدث 17 عملاً فنياً من الإمارات و11 عملاً فنياً من المملكة المتحدة و10 أعمال من الصين و6 من إيرلندا، فيما تشارك السعودية بـ3 أعمال والأرجنتين بعمل واحد، وتم تقسيم الأعمال جميعها إلى 3 فئات مساعدة الآخرين بإجمالي 24 عملاً وفئة البيئة بـ12 عملاً وفئة الترفيه والابتكار شملت 12 عملاً.

وسيكون زوار البينالي على موعد مع نماذج من اختراعات وإبداعات تعكس خيال الأطفال وتصوّرهم للمستقبل، إذ سيتسنى لهم التعرّف على "الكرسي المجنّح" الذي يسمح لذوي الإعاقة بالتحليق لأي مكان و"الفزاعة الزراعية" التي تعمل على الطاقة الشمسية التي تحتوي على طارد للحشرات و"السكوتر" الذي يعمل على الطاقة الشمسية وغيرها الكثير من النماذج والأفكار الإبداعية.

ويتضمن المعرض الفني في مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر ورشاً فنيّة للأطفال الزوار، فيما ينظم البينالي، كل خميس، فعاليّات وأنشطة ممتعة خاصة للأطفال في الساحة الخارجية لمركز مغيدر خلال الفترة المسائية.

ويضم البينالي ورشاً متنقلة تجوب مختلف إمارات دولة الإمارات الجمعة والسبت من كل أسبوع خلال فترة إقامة المعرض، حيث تقام الورش في القصباء بالشارقة يومي 22-23 فبراير/شباط الجاري وفي "مارينا 1" بإمارة عجمان في 1-2 مارس/آذار المقبل، وفي إمارة دبي في 8-9 مارس/آذار المقبل في لاست إيكست – الخوانيج، وفي إمارة الفجيرة في مول الفجيرة في 15-16 مارس/آذار المقبل.

وتنسجم أهداف بينالي الشارقة للأطفال مع رؤية إمارة الشارقة في تعزيز القيم الجمالية لدى الجيل الجديد وصقل مداركه الثقافية والفنية ليكون مساهماً في مسيرة التنمية، كما تترجم رؤية الإمارات لتصبح إحدى أفضل الدول في العالم من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.