“إبعد عينيك عني” أحدث أغاني ألبوم محمد منير الجديد – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح الفنان المصري محمد منير أغنية جديدة بعنوان “إبعد عينيك عني” من ألبومه المنتظر “وطن”.
الأغنية من كلمات مجدي نجيب، ألحان وجيه عزيز، توزيع، مكس وماستر أسامة الهندي، وأطلقها منير عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
الجدير ذكره أن محمد منير كان قد طرح خلال الأسابيع الماضية أربع أغنيات من الألبوم وهي، “طاق طاقية”، “لو باقي في عمري”، ”أهل أول” و”روح” وحققت كل منها انتشارًا واسعًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
لمشاهدة فيديو أغنية “إبعد عينيك عني”:
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