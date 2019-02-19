هذه الأغنية تتصدّر ألبوم أسماء لمنور الجديد

متابعة بتجــــــــــــــرد: تصدّر أغنية “حرقة الظنا” للفنانة المغربية أسماء لمنور، ترتيب أغاني ألبومها الجديد “أوساط النجوم، الذي طرحته مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وحققت أغنية “حرقة الظنا” مليون مشاهدة على يوتيوب، لتنتزع صدارة الأغاني الأكثر استماعًا في الألبوم، فيما جائت أغنية “تبسم” في المركز الثاني بأكثر من نصف مليون مشاهدة وبعدهما أغنية “أوساط النجوم بما يقارب 350 ألف مشاهدة.

ويضم ألبوم أسماء لمنور الجديد 15 أغنية وهي، “كل يوم”، “الحب نعمة”، “أوساط النجوم”، “الظروف”، “أزهم عليه”، “أخطيت”، “صنم”، “تبسم”، “ششش”، “أفا والله”، “سين وجيم”، “حرقة الظنا”، “فكر أكثر” و”يا محترم”.

وتتعاون أسماء لمنور في ألبومها الجديد، مع نخبة من الشعراء والملحنين العرب، ومنهم حمد العامري، جلال الحمداوي، فهد المساعد، ياسر بو علي، هشام السكران، يم، عبدالقادر الهدهود، زيد نديم، المايسترو المصري هاني فرحات وغيرهم.

لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “أوساط النجوم”: