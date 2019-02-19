من يهدّد 50 Cent بالقتل؟

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن نجم الراب الأمريكي 50 cent اتهم ضابط شرطة أمريكي يدعى ايمانويل جونزاليس ويعمل في منطقة بروكلين في ولاية نيويورك بتهديده بالقتل.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن 50 cent أكد أن إيمانويل طلب من مساعديه الشرطيين أن يطلقوا النار عليه أثناء تجوله في السيارة بجوار منزله في نيويورك.

ومن جانبه، تعامل ايمانويل مع التصريحات على أنها مزحة مضحكة، خاصة أنه لا يوجد تسجيل فيديو رصدته كاميرات المراقبة تثبت حدوث تلك الواقعة.

وكان 50 cent نشر، أمس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لضابط الشرطة إيمانويل جونزاليس موجهًا إليه اتهامات سوء استخدام السلطة، مطالبًا بتطبيق القانون ومحاسبته بشكل صارم.