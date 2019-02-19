متابعة الخليج 365: كشف النجم اللبناني وائل جسار عن مفاجأة جديدة لجمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر مقطع موسيقي من أغنيته الجديدة. الأغنية ستحمل عنوان “شكلو بيهزر” وأكد وائل جسار أنّها ستكون مختلفة تمامًا عن الأعمال التي سبق وقدمها خلال مسيرته الفنية. وأرفق وائل الفيديو الذي ظهر فيه وهو يردّد كلمات الأغنية بتعليقٍ جاء فيه: “قريباً جداً جداً جداً.. شكلو بيهزر”.

كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار يشوّق الجمهور بمقطع من أغنيته الجديدة – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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