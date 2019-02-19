مكسيم خليل يكشف عن شخصية سامي في “صانع الأحلام” – بالصورة

متابعة الخليج 365: يواصل النجم السوري مكسيم خليل تصوير مسلسله الجديد “صانع الأحلام” والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لهذا العام. وشارك مكسيم جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة للشخصية التي سيقدمها في العمل وأرفقها بتعليق جاء فيه: “صانع الأحلام.. رمضان 2019 على قناة أبوظبي”. مكسيم خليل سيلعب في العمل شخصية “سامي” التي تقوم بإعداد دراسة معينة لحدثٍ ما. نفيد بالذكر أنّ المسلسل مستوحى من قصة غريبة وسيكون ذا طابع تشويقي، وهو من تأليف بشار عباس، إخراج محمد عبدالعزيز وإنتاج شركة “MEDIA REVOLUTION 7” للإنتاج والتوزيع الفني.

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