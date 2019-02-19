متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام جمعتها بوالدها.
وقد ظهرت مريم ناعمة للغاية في الصورة التي التقطت لها حين كانت في الـ 23 من عمرها.
نُشير إلى أن ملامح مريم لم تتغير وهذا الأمر لفت رواد الانترنت فأثنوا عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم أوزرلي مع والدها في صورة قديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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