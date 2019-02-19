تشارليز ثيرون تكشف للمرّة الأولى حقيقة علاقتها ببراد بيت

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشفت الممثلة الأميركية تشارليز ثيرون عن حقيقة علاقتها بالممثل براد بيت في مقابلة تلفزيونية مع مقدمة البرامج إيلين ديجينرس. أوضحت ثيرون، 43 عاماً، أنها مازالت عزباء وليست مرتبطة عاطفياً بأي شخص، ولم تذكر بشكل مباشر اسم براد بيت. وهذه هي أول مرة تتحدث فيها تشارليز ثيرون عن حياتها العاطفية بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن وجود علاقة تربطها بزميلها براد بيت.

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