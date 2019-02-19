كيت ميدلتون بإطلالة عفوية مع ابنها الأمير لويس – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: رصدت عدسة كاميرا الباباراتزي دوقة كامبريج كيت ميدلتون وهي تتنزه في يوم عيد الحبّ مع ابنها الصغير الأمير لويس.
وفي التفاصيل، فقد قيل إن كيت البالغة من العمر 37 عاماً، احتفلت بعيد الحبّ مع شخص عزيز على قلبها وهو ابنها البالغ من العمر 9 أشهر.
نُشير إلى أن هذه النزهة جرت في حدائق قصر كنسينغتون يوم 14 شباط.
وقد لفتتنا إطلالة كيت ميدلتون الرياضية والعفوية إذّ تخلّت عن أسلوبها الملكي واعتمدت حذاءً رياضياً.
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