ميغان ماركل في رحلةٍ سريةٍ إلى نيويورك.. فما السبب؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم أنّ دوقة ساسيكس ميغان ماركل تستعدُّ للقيام برحلة إلى المغرب أواخر الشهر الجاري، إلا أن ذلك لم يمنعها من السفر لقضاء عطلة سريعة في مدينة نيويورك.

شوهدت ميغان (37 عامًا) وهي تتناول طعام الغداء مع إحدى صديقاتها في مطعم ومخبز "لادوريه" في مانهاتن قبل يومين، وقال أحد شهود العيان: "كانوا يقضون وقتًا ممتعًا وهم يضحكون ويتحدثون".

وتوقّفت في متجر "بون بوينت" لبيع ملابس الأطفال، والموجود في مكان قريب من مكان لقائها وصديقتها، ولم يتّضح إذا ما كانت التقت صديقتها المُقرّبة جيسيكا برونستين، والتي كانت تتواجد في المدينة، في عطلة نهاية الأسبوع أيضًا.

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة، بعد أيام من حضور ميغان وزوجها الأمير هاري، لحفلٍ أُقيم في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، ارتدت فيه فُستانًا بدرجة الكريما، ذا رقبة مُرتفعة من كالفين كلاين، وصل طوله إلى الرّكبة، ونسّقته مع معطف "Amanda Wakeley" الأبيض، والذي وصل سعره إلى 1,155 دولارًا.

وفي وقتٍ سابق، كشف السكرتير الصحفي السابق للملكة، ديكي أربيتر، أن ميغان "ستبدأ إجازة الأمومة من الواجبات الملكية، قبل وصول طفلها الأول".

ومن المتوقّع أن تلد ميغان طفلها الأول أواخر أبريل أو أوائل مايو، وعبّرت في أكثر من مرّة عن رغبتها بالاحتفاظ بجنس الجنين وعدم الإفصاح عنه.