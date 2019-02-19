هذا ما تُخطط له الأخوات كارداشيان -جينر لتوسيع إمبراطورية عائلاتهن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن عائلة كارداشيان- جينر تعمل جادةً على توسيع إمبراطوريتها التجارية، لتضم حاليًا أصغر أفراد العائلة.

كشفت مجلة TMZ، عن أن كلاً من الأخوات كيم وكلوي وكايلي، تقدمن رسميًا بطلباتٍ لتسجيل علاماتٍ تجارية بأسماء أطفالهن، سانت، نورث، ويست، شيكاغو، ترو تومسون، وستورمي ويبستر.

وحصلت TMZ على وثائق تُبيّن خطة الأخوات كارداشيان- جينر، لوضع أسماء أطفالهن على مجموعةٍ متنوعةٍ من المنتجات، بما في ذلك الملابس والألعاب ومنتجات العناية بالبشرة.

وتقدّمت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء كايلي جينر (21 عامًا) بطلب تسمية العلامة التجارية الخاصة بابنتها "Stormiworld"، وهو ما يبدو أنه مستوحى من ألبوم "Astroworld" الخاص بوالد ستورمي، مغني الراب ترافيس سكوت.

كما تضمّن طلب الإيداع الخاص بالعلامات التجارية، قابلية تقديم وتوقيع الطلب باسم الطفل، والوصاية على الأطفال، حتى تتمكّن الأمهات من القيام بحماية العلامات التجارية لأطفالهن والترويج للمنتجات.

ويُذكر أن كريس جينر أطلقت كايلي كوزمتيكس على اسم ابنتها في عام 2016، وهي إمبراطورية مكياج تبلغ قيمتها الآن نحو مليار دولار.