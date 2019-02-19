أحمد السعدني يُعلن مُشاركته في رمضان بـ"زي الشمس"

كشف الفنان أحمد صلاح السعدني عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تعاقد على بطولة مسلسل "زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني، المقرّر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، هذا إلى جانب مسلسل "عالم افتراضي" الذي تعاقد أيضا على القيام ببطولته.

وأضاف أحمد السعدني، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أنه يخوض تجربة التأليف من خلال العمل على تأليف مشروع سينمائي مع أحد المؤلفين الشباب الجدد، والذي سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه متحمس جدا لهذا المشروع ويتمنى تقديمه في السينما.

وأعلن السعدني أنه لم يتم تحديد موعد البدء في تصوير مسلسل "عالم افتراضي" وبخاصة أنه ينتمي إلى نوعية المسلسلات الطويلة، إذ تصل عدد حلقاته إلى 45 حلقة، مشيرا إلى أن أحداثه تدور في قالب تشويقي أكشن بشأن العالم الافتراضي والسوشيال ميديا وما تحدثه من مشاكل وأزمات، ويشارك في بطولته كل من عائشة بن أحمد وولاء الشريف وكريم قاسم.

وأفاد السعدني بأنه سيُقدّم خلال السياق الدرامي لمسلسل "زي الشمس" مع دينا الشربيني شخصية جديدة تماما بالنسبة إليه، والتي تحمل العديد من المفاجآت للمشاهدين حين يعرض المسلسل في ماراثون رمضان المقبل.

يذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني وأحمد صلاح السعدني وسوسن بدر وأحمد فهمي ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كاملة أبوذكري.

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