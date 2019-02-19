شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الانتهاء من تصوير مسلسل "أبو العروسة2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى أسرة عمل الجزء الثانى من مسلسل "أبوالعروسة" الذى يعرض حاليا وحقق نسب مشاهدة عالية، بعد 10 أيام، حيث يواصل صناعه التصوير حاليا فى عدد من المناطق، منها إحدى الفيلات بمنطقة الهرم ومصر الجديدة، وهى المشاهد التى تجمع بين معظم فريق العمل.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.

وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.