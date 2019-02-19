جولييت بينوش توجه الشكر لفريق عملها بعد انتهاء برلين السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت النجمة الفرنسية العالمية، جولييت بينوش، الشكر لفريق عملها الذي حرص على ظهورها بالمظهر اللائق خلال مشاركتها كرئيس لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الأخيرة هذا العام.

ونشرت بينوش صورًا خاصة بكواليس استعداداتها لفعاليات المهرجان، والتي تضمنت فريق عملها الخاص بالمكياج وتصفيف الشعر وحتي الأزياء، وقامت بإلتقاط عدد من الصور التذكارية معهم ووجهت لهم الشكر في نهاية الفعاليات، ولاقت الصور إعجاب الآلاف من متابعي بينوش على حسابها.

يذكر أن جولييت بينوش تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما "The Truth" للمخرج الحائز على السعفة الذهبية، هيروكازو كوريدا، والفيلم الفرنسي "The Empty House" والمقرر طرحهما تجارياً خلال العام الجاري.