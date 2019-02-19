بطل فيلم الرومانسية "Crazy Rich Asians" يتمني استكمال مسيرة "007"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعرب الممثل الماليزي، هنري جولدينج، بطل فيلم الرومانسية "Crazy Rich Asians" عن أمنيته باستكمال مسيرة الجاسوس الشهير "جيمس بوند"، عقب انتهاء النجم دانيال كريج بطولة السلسلة بعد الجزء الأخير والمقرر عرضه خلال العام المقبل، وأن هناك توقعات تؤكد تواجد الممثل هنري ضمن قائمة النجوم المرشحين لاستبدال كريج.

وهناك العديد من الأسماء اللامعة التي تم ترشيحها مؤخراً لاستكمال بطولة سلسلة الجاسوسية الشهيرة، منهم توم هاردي وإدريس ألبا، وعلى الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن جيمس بوند المقبل، إلا أن تشير التقارير العالمية أن "MGM" الشركة المنتجة للسلسلة تريد أن تغير المسار بدماء جديدة أملاً في نجاح أجزاء السلسلة في المستقبل.

ويعتبر فيلم "Crazy Rich Asians" هو أولي بطولات النجم الماليزي، وحقق خلاله نجاحاً جماهيرياً كبيراً، دعي لمشاركته وتعاقده بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الرومانسية والكوميديا "Last Christmas" والمقرر عرضه بشهر نوفمبر من العام الجاري، إلى جانب فيلم الدراما "Monsoon" والذي لم يتم الإعلان حتي الان عن الميعاد النهائي لطرحه تجارياً.

يذكر ان الجزء الجديد من سلسلة جيمس بوند واجه العديد من المواقف المحرجة خلال العام الماضي، منها انسحاب المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، داني بويل من الفيلم، لتعلن الشركة المنتجة عن تعاقدها مع المخرج الأمريكي، كاري جوجي فوكوناجا والذي اشتهر بفيلمه "Beasts of No Nation" 2015، وترشحه لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في دور مساعد. ​