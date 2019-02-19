أنطونيو بانديراس يكشف عن الإعلان الدعائي لفيلمه "Pain & Glory"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف النجم الإسباني العالمي، أنطونيو بانديراس، عن الإعلان الدعائي الرسمي لأحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "Pain & Glory"، بنشر مقطع عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، والفيلم من المقرر عرضه عالميًا بدور العرض الإسباني في 22 مارس المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول مخرج سينمائي يقوم بمراجعة اختياراته في الماضي والحاضر عندما تنقلب الأحداث رأسًا على عقب، ويشارك بانديراس البطولة كلاً من النجمة العالمية بينلوبي كروز، سيسليا روث، للمخرج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار، بيدرو ألمودوبار، والذي تعاون مع بانديراس من قبل بفيلمه "The Skin I Live In".

يذكر أن أنطونيو بانديراس لديه عدد من المشاريع السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "Lamborghini: The Legend" والذي يجسد خلاله شخصية رجل الأعمال الإيطالي، فيروتشيو لامبورجيني ويشاركه البطولة كلاً من أليك بالدوين، رومانو ريجاني، وليوناردو ساليرني، والمقرر عرضه بشهر مارس لعام 2020.