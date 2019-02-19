أحمد زاهر يعلق على كليب "ناسيني لية" لتامر حسني

أشاد الفنان أحمد زاهر بكليب "ناسيني لية" لتامر حسني، وهنأه من خلال صفحته على الفيس بوك وكتب له: "ألف مبروك يا تيمو بجد كليب محترم ورائع ومن وجهة نظري ده فيلم صغير مش كليب التمثيل رائع والتصوير والإخراج والمونتاج والفكره ذات نفسها كل حاجه، واسيل عمران رائعه، وعملت بصمه في الكليب" .

وصف حسني الأغنية بأنها عالمية ومن أكثر الأغاني التى أحبها في الألبوم وقال: "بجد يا تامر أنت تستاهل كل خير لأنك دايما فارق عن أي حد ودايما بتعمل الجديد وبتعمله بشكل رائع الف مبروك يا صديقي".

ويذكر أن كليب "ناسيني ليه " تم تصويره في الإسكندرية تحت إدارة المخرج سعيد الماروق.

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