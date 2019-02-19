عمرو سعد يعود لـ"بركة" للحاق بالموسم الرمضانى  

عاد النجم عمرو سعد إلى استكمال تصوير مسلسله "بركة" وذلك بعد فترة طويلة من التوقف منذ شهر مايو العام الماضي، حيث كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، ولكن نظرًا لصعوبة الانتهاء من تصويره تم تأجيله لاستكمال التصوير بعد عيد الفطر وامتد توقف التصوير حتى تم عودة اليوم الأحد، داخل أحد استوديوهات منطقة شبرامنت .

وفى السياق ذاته، يكثف المخرج محمود كريم التصوير خلال الفترة المقبلة لتصل ساعات التصوير لـ16 ساعة يوميًا، من أجل الانتهاء من الأيام المتبقية في المسلسل، حيث يتبقي 28 يومًا وينتهي التصوير تماما تمهيدا لعرضه رمضان المقبل.



يشار إلى أن مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وأنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.

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