القاهرة_إسلام خيري
عاد النجم عمرو سعد إلى استكمال تصوير مسلسله "بركة" وذلك بعد فترة طويلة من التوقف منذ شهر مايو العام الماضي، حيث كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، ولكن نظرًا لصعوبة الانتهاء من تصويره تم تأجيله لاستكمال التصوير بعد عيد الفطر وامتد توقف التصوير حتى تم عودة اليوم الأحد، داخل أحد استوديوهات منطقة شبرامنت .
وفى السياق ذاته، يكثف المخرج محمود كريم التصوير خلال الفترة المقبلة لتصل ساعات التصوير لـ16 ساعة يوميًا، من أجل الانتهاء من الأيام المتبقية في المسلسل، حيث يتبقي 28 يومًا وينتهي التصوير تماما تمهيدا لعرضه رمضان المقبل.
يشار إلى أن مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وأنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- عمرو سعد يروج لفيلمه الجديد " حملة فرعون " بنشر البوستر الدعائي
- سعد يُؤكّد أنّ التتويج الأهمّ بالنسبة إليه في2018
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سعد يعود لـ"بركة" للحاق بالموسم الرمضانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.