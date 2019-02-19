حسين فهمي يؤكد أن مصر ستتقدم رغم أنف الحاقدين وشهداء الوطن أحياء عند ربهم 

أعرب الفنان حسين فهمي عن حزنه على الشهداء المصريين الذين وقعوا غدرًا على يد الأرهاب الأسود، مشيرا إلى أن الشهداء هم أحياء عند ربهم، وستتقدم مصر رغم أنف الحاقدين موضحا أنه يبكي دائما على كل شهيد ولكنه يبكيه بسبب شجاعته.

وأضاف فهمي أن مصر قدمت الكثير من أبنائها على مدار تاريخها ليعيش شعبها في أمن وأمان، موضحا أن مصر والمصريين لن يتراجعوا عن مسيرتهم في التقدم داعيا الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على مصر مشيرا أن كل نجاح تحققه مصر تثار غيرة الحاقدين والله دائما معها وينصرها

وصرحت أن "الأمر يتعلق بحالة بكاء هيستيرية لإحدى التلميذات بالقسم، لتلحق بها باقي التلميذات دون معرفة الأسباب أو الدوافع لهذا السلوك"، كما نفت الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "الواتساب" التي تتحدث عن الشعوذة.

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