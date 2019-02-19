الفنانون يحرصون على أداء واجب العزاء في وفاة محسن نصر

حرص عدد من الفنانين على أداء واجب العزاء في رحيل مدير التصوير محسن نصر والذي رحل الجمعة الماضية، وكان من بين الحضور فردوس عبدالحميد والمخرج محمد فاضل والمخرج محمد عبدالعزيز ويحيى الفخراني وأحمد بدير.

يذكر أن محسن نصر قدّم إلى السينما عددا كبيرا من الأفلام المهمة على مدار مشواره الفني الطويل، من أبرزها "غرام في الكرنك، القاهرة 30، الرصاصة لا تزال في جيبي، الزوجة الثانية، الأرض، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولي، إحنا بتوع الأتوبيس، حبيبي دائمًا، كريستال، الهروب".

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