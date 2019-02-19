نجوم الفن والإعلام يشاركون في عزاء مدير التصوير محسن نصر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، وأسرة مدير التصوير الراحل محسن نصر مراسم العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان في مقدمة الحضور نقيب المهن السينمائية مسعد فودة، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنان يحيى الفخراني، ومحمود عبد السميع، والمنتج محسن علم الدين، والفنان محمود حميدة، والفنان عزت العلايلي، والمخرج يسري نصرالله، والمخرج علي عبد الخالق، والسيناريست وحيد حامد، وغيرهم.

ويعد الفنان محسن نصر من بين أهم مديرى التصوير فى مصر والوطن العربى، عمل مع مخرجين كبار أبرزهم الكبير يوسف شاهين، و على بدرخان، رأفت الميهى، محمد خان، شريف عرفة، عبر مشوار سينمائى طويل تجاوز خمسين عاماً، قدم خلالها أكثر من مائة وثلاثون فيلماً أبرزها، الكرنك، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولى، إسكندرية ليه، حبيبى دائماً، أهل القمة، موعد على العشاء، حدونة مصرية، حب فى زنزانة، الوداع بونابرت، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أحلام هند وكاميليا، سمك لبن تمر هندى، الهروب، طيور الظلام، يا دنيا يا غرامي، المصير، الساحر، كما عمل فى الدراما التلفزيونية أيضاً، وآخر أعماله كان الجزء الثانى من مسلسل الدالى عام 2007.