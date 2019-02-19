بعد أن زرع شعر.. محمد هنيدي يصبح أطول من محمد حماقي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خدع الفنان المصري محمد هنيدي جمهوره بصورة حديثة نشرها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي جمعته بالفنان محمد حماقي.

هنيدي أجرى تعديلات على الصورة بواسطة تقنية “الفوتوشوب”، ليصبح في نفس طول الفنان محمد حماقي ومنتج الأغاني حمادة إسماعيل.

الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق كتب فيه: “الحلوين”، دون أن يشير إلى إجرائه تعديلات على الصورة بتقنية “الفوتوشوب”.

جمهور هنيدي لاحظ اختلاف طوله في الصورة عن طوله الطبيعي، وامطروه بالتعليقات الطريفة، كما تداولوا الصورة الحقيقية قبل إجراء تعديلات عليها.

يذكر أن محمد هنيدي دائما ما يسخر من قصر قامته، حيث قال مازحا: “يسألوني هو أيه هو سر نجاحك؟ هو إني دايما كنت باصص لفوق، عمري مابصيت لتحت أبدا!”.

كما سخر الفنان المصري من قصر قامته بجوار الفنان أحمد فهمي، أثناء حضورهما منتدى “مسك مصر” بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، صورة له وبالكاد تظهر جبهته، وعلق على الصورة قائلا: “في مسك مصر، مع الجميل أحمد فهمي”.