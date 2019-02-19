في سهرة خاصة مع حلا شيحة.. منة شلبي تفاجئ الجميع بعمتها الإعلامية الشهيرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

جمعت سهرة خاصة الفنانة المصرية منة شلبي، والفنانة حلا شيحة، وعدد من النجوم، وذلك بإحدى الكافيهات.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صور من السهرة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وهنأت منة شلبي على تكريمها في مهرجان أسوان وذلك يوم 20 إبريل الجاري.

وكشفت منة شلبي، عن صلة القرابة التي تجمعها ببوسي شلبي، مؤكدة أنها عمتها وهي أول من قدمتها للسينما ووش الخير عليها وزوجة الغالي وابنة الغالي.

وظهرت منة شلبي، خلال الحفل بضفيرة الشعر الإفريقية التي سبق وظهرت بها في حفل زفاف الفنانة شيرين عبدالوهاب، وحسام حبيب.

وشارك في الحفل كل من الفنانة حلا شيحة، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي، وشيرين عرفة وعدد من أصدقائها من خارج الوسط الفني.

من ناحية أخرى، تستعد منة شلبي للعودة للعمل مع الفنان أحمد حلمي بعد 11 سنة منذ قدما فيها معًا فيلم «كده رضا»، ويتكتم الثنائي تفاصيل العمل.

ويشارك في بطولة العمل خالد الصاوي وبيومي فؤاد، فيما يقوم بكتابته السيناريست عبدالرحيم كمال الذي يعكف على وضع اللمسات الأخيرة للمشروع الجديد ليعرض في صيف 2019.

ومن المقرر أن تغيب شلبي عن السباق الرمضاني 2019، فيما ستبدأ تصوير دورها في الفيلم مع أحمد حلمي خلال الفترة المقبلة.