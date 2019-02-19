كاريسما كابور تعود إلى التمثيل بمسلسل على الانترنت

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

منذ حوالي ستة أشهر ، أبدت النجمة الهندية الجميلة كاريسما كابور موافقتها على العمل في سلسلة على شبكة الإنترنت تقوم بتمويلها إيكتا كابور والتي ستعرض على منصة البث الخاصة بها ALTBalaji.

وبحسب التفاصيل التي نشره الموقع الالكتروني لصحيفة deccanchronicle، ستظهر كاريسما في الوقت الحالي في نسخة هندية ، وإن كانت نسخة قديمة من الدراما التلفزيونية الأمريكية “ليتل ليكرز”.

يقول مصدر مقرب من شركة الإنتاج:”نحن لسنا متأكدين من مسألة حقوق الطبع والنشر لهذا المسلسل لأنه نسخة قديمة جدًا، ستكون هناك أربع شخصيات نسائية قوية إلى جانب كاريسما في العرض ، مما يجعلها واحدة من أقوى الشخصيات على منصات سلسلة الويب.

الأم لولدين قد شاركت مؤخراً في أسبوع لاكمي للموضة Week Fashion Lakme لأزياء الصيف والعطلة ، حيث قامت بدور عارضة أزياء في عرض أزياء لماركة بونيت بالانا Balana Punit.

كانت كاريسما قد كشفت عن اشتراكها من خلال تصريح لها لوسائل الإعلام، تحدثت فيه عن سعادتها للمشاركة في عرض أزياء لماركة بونيت بالانا والتي أسسها مصمم الأزياء بونيت بالانا في مدينة جايبور الهندية.