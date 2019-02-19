شيرين عبدالوهاب تكشف عن أمنيتها وتطالب جمهورها بالدعاء لتحقيقها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن الأمنية التي تتمنى تحقيقها خلال الأيام المقبلة من زوجها الفنان حسام حبيب.

شيرين، نشرت صورة لطفل حديث الولادة عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «يا رب أحفظ لي الهدايا اللي أنت اديتهالي مريم وهنا وحسام، واجعلهم ليا ذرية صالحة».

وأضافت: «عايزاكم تدعولي ربنا يرزقني بأطفال من حسام ويحفظنا من كل مكروه».

وكانت الفنانة المصرية، قد كشفت خلال حوارها الأخير مع برنامج «تخاريف»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع عبر فضائية mbc: «زواجي من حسام حبيب، جاء بعد صداقة 6 سنوات، وكان بعد تعرضي لأزمة نفسية ساعدني فيها حسام».

وأضافت: «حسام دعاني للعشاء بعدها وفور رؤيتي له أدركت كم أحبه وقلت له: ينفع نتجوز»، مؤكدة أن مهرها من حسام حبيب هو خمسة وعشرون قرشًا لاغير.

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد احتفلت بزفافها على حسام حبيب، في شهر إبريل الماضي، ويعد هو الزواج الثالث في حياتها وكان أول أزواجها الموزع الموسيقي مدحت خميس، والذي ارتبطت به في بداية حياتها الفنية، وبعد انفصالها عنه ارتبطت بالموزع الموسيقي محمد مصطفى والد ابنتيها مريم وهنا.