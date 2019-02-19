وفاء عامر تتهم شركة مستحضرات تجميل باستغلال اسمها للنصب على الجمهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر، عن قيام إحدى شركات التجميل بالنصب وتضليل الجمهور باسمها.

واستغلت الشركة صورة لوفاء عامر، خلال استعدادها لعمل جلسة تصوير جديدة و قامت الشركة بعرض الصورة مدعية أنها خلال استخدام الفنانة لمستحضر تجميل يعالج بعض عيوب البشرة وعلامات التقدم في العمر.

وأعادت وفاء عامر، نشر صورتها مرفقة بنص الإعلان المتداول بقوة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: «ليس لي أي علاقة بهذا المنتج وأحذر».

كما أعادت نشر تعليق لمصور فوتوغرافي أكد فيه أن بشرتها لا يوجد بها أي عيوب وهو شاهد على ذلك من صور الجلسات التي خضعت لها معه.

من ناحية أخرى، تخوض وفاء عامر سباق الدراما الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «حكايتي»، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي ويشارك في بطولة العمل بجانب ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وأحمد حاتم، ومصطفى درويش، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد وجمال عبدالناصر، وسارة نخلة.

«حكايتي» إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سيرچي، ومن المقرر أن تجسد فيه ياسمين صبري شخصية فتاة من أحد الأحياء الشعبية.