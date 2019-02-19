مجد القاسم يطرح كليب «نكتة بايخة».. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

طرح الفنان والنجم السوري ​مجد القاسم،​ كليب أغنية الجديدة الذي يحمل اسم “نكتة بايخة”، والتي تحمل إسم ألبومه الغنائي الذي طرحه منذ عامين.

كليب “نكتة بايخة” من كلمات صلاح عطية، ومن ألحان السيد راضى، ومن توزيع نوار البحيري، أما الكليب فهو من إخراج متيم السراج.

وكان الفنان مجد القاسم قد طرح أغنية تحمل عنوان “الأرض”، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لحرب “أكتوبر”، عبر صفحته الرسمية على “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أيمن نور الدين، وتوزيع أحمد عبد العزيز.

وكان المرب السوري مجد القاسم، قد أحيا، مؤخرا، حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة السابع والعشرين للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، حيث ظهر خلال الحفل بلوك جديد، وأطلق لحية خفيفة، وظهر بقصة شعر مختلفة، كما انه اكتسب بعض الوزن الزائد، مما منحه إطلالة مختلفة كثيرا.

وأشعل مجد، الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه المميزة، وكان مفاجأة الحفل حضور الفنانة مي كساب، حيث صعدت على المسرح وشاركت الفنان السوري غناء أغنيتهما “غمض غينيك”.