حورية فرغلي فتاة غجرية في «ياسمينا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقرت الفنانة المصرية حورية فرغلي، على المشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2019، من خلال مسلسل “ياسمينا” الذي تقوم ببطولته ومن المقرر أن يشاركها فيه مجموعة من الفنانين الذين سيوقعون عقود التعاقد مع شركات الانتاج قريباً في مقدمتهم فيفي عبده، وابتهال الصريطي.

وفي نفس السياق يتكتم صناع العمل عن تفاصيله بشكل كامل بوقت سيتم تصويره بشكل مكثف من أجل اللحاق بالعرض الرمضاني حيث يتوقع أن ينطلق التصوير قبل بداية مارس مع جدول زمني يضمن الانتهاء من الحلقات في المواعيد المحددة، ومن المقرر أن تجسد حورية فرغلي في المسلسل شخصية فتاة غجرية تكون محور الاحداث بتصرفاتها وسلوكياتها.

وعلى جانب أخر، بدأت الفنانة المصرية حورية فرغلي، تصوير أحداث دورهم بفيلم “براءة ريا وسكينة”، والذي يكشف من خلاله المؤلف أحمد عاشور والمخرج عبد القادر الأطرش براءة ريا وسكينة فيما نسب إليهم من تهم منذ 100 عام.

ويعد العمل من أفلام الأكشن والإثارة حيث يكشف الفيلم دور المخابرات البريطانية، في تلفيق تهم لريا وسكينة حيث إنهما كانا يستدرجان الجنود الأجانب ويقتلوهم ويدفنوهم، علي عكس المعروف من قتل النساء لسرقة ذهبهم.