أمينة خليل تشارك في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الاقصر

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تم اختيار الفنانة المصرية أمينة خليل، لعضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والذي من المقرر اقامته خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس 2019.
وتعد الممثلة المصرية الوحيدة في لجنة تحكيم هذه المسابقة بالمهرجان الذي يكرم في حفل افتتاحه مجموعة من الفنانين منهم الفنانة الكبيرة لبلبة.
ومن المقرر أن تحصل أمينة خليل على أجازة من تصوير دورها في مسلسل “قابيل” خلال فترة المهرجان من أجل المشاركة بلجنة التحكيم علماً بأنها قد لا تستطع حضور جميع أيام المهرجان بسبب ضغط تصوير المسلسل الجديد.
وعلى جانب أخر، كانت الفنانة المصرية قد أثارت، حالة جدل واسعة بتصريحها حول دور تتمنى تجسيده خلال الفترة المقبلة.
أمينة خليل، قالت خلال لقائها في برنامج «It’s Showtime»، و المذاع عبر فضائية cbc، إنها تتمنى تجسيد دور راقصة في أعمالها الفنية.
وأضافت: «ما أقصده ليس الرقص الشرقي بالمعنى المتعارف عليه ولكن يمكن أن يكون راقصة بالية أو حتى راقصة إيقاع»
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