بعد نجاح أغانيه.. محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد النجم المصري محمد رمضان على إحياء حفل غنائى ضخم، من المقرر أن يقام بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وسوف يقدم رمضان خلاله مجموعة من أغنياته التى تنتمى للون الراب ومنها نمبر وان ومافيا وغيرهما.

رمضان سوف يظهر بالحفل وسط فرقة استعراضية تقدم رقصاتها على موسيقى أغنياته واختار لتصميمها الفنان مصطفى حجاج الذى سبق وأن تعاون معه فى العرض المسرحى «أهلا رمضان» الذى لعب بطولته إلى جانب روجينا وشيماء سيف.

وكان النجم المصري قد رد، على سؤال وجهه له أحد جمهوره، عن شرطه لإقامة أقوى حفل فى مصر، حيث نشر على غزلان، أحد مشاهير السوشيال ميديا، ممازحا محمد رمضان، في تغريده له على تويتر، قائلاً: كام ريتويت يارمضان وتعمل حفله تغني فيها أغانيك ؟”، ليرد بعدها النجم محمد رمضان، قائلاً: 50,000 ريتويت وأعمل أقوى حفلة فى مصر لو ده هيسعد جمهورى.

وفي نفس السياق يستعد رمضان لإطلاق كليب غنائى جديد بعنوان «فيروس» وهو استمرار لتعاونه مع فريق عمل كليب مافيا ويخرجه أيضا ياسر سامى الذى سبق أن أخرج لرمضان مسلسل نسر الصعيد. من جانب آخر يواصل محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد زلزال الذى تشاركه بطولته حلا شيحة ومن تأليف عبد الرحيم كمال ويخرجه إبراهيم فخر ومن إنتاج تامر مرسى.