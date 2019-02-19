محمد إمام يأكل الزجاج في «هوجان».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم المصري محمد إمام، تصوير مشاهده فى مسلسل “هوجان”، الذى ينافس به فى موسم رمضان القادم 2015، ويظهر بشخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل حيث يجسد شخصية بطل خارق وغير عادى من ذوي القدرات الخارقة.

ويظهر محمد إمام فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع في أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه “هوجان” فى المنطقة الذى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

ويشارك في بطولة مسلسل “هوجان” صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عبير صبرى، عمر محمد متولى، هاجر أحمد، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وعلى جانب أخر، يواصل النجم المصري محمد إمام، تصوير عددا من مشاهد فيلمه الجديد “لص بغداد”، حيث جمعت المشاهد بينه وبين الفنان محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وآخرين من النجوم.

ويصور النجم المصري الشاب عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات، كما يظهر كل من الفنان صلاح عبد الله والفنان أحمد رزق كضيوف شرف للعمل ضمن أحداث الفيلم، ومن المقرر أن يطرح فى موسم عيد الفطر 2019.