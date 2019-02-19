إيما ستون تخضع لجلسة تصوير مع الكلاب.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خضعت النجمة والممثلة الأمريكية إيما ستون، لجلسة تصويرية جديدة بعدسة المخرج العالمى يورجوس لانثيموس، حيث تميزت جلسة التصوير الجديدة للنجمة العالمية بتفاصيلها الكثيرة والتى جاءت ديكوراتها وملابسها فى حقبة الستينات من القرن الماضى.

وكانت الصور التى التقطها المخرج لانثيموس، للنجمة العالمية البالغة من العمر 30 عاما، جاءت فى كواليس تصوير فيلمها الأخير الذى أخرجه لانثيموس وعرض فى نوفمبر الماضى بدور العرض

والجدير بالذكر أن فيلم إيما ستون الأخير الذى حقق أكثر من 30 مليون دولار فى صالات العرض، تدور قصته فى أوائل القرن الثامن عشر، فى إنجلترا أثناء الحرب مع الفرنسيين.

ومن خلال أخداث العمل تحتل الملكة آن العرش، وتدير صديقتها المقربة ليدى سارة البلد بدلاً منها، عندما تصل خادمة جديدة أبيجيل، فإن تتقابل سارة، التى بدورها تأخذها تحت جناحها وترى أبيجيل فرصة للعودة إلى جذورها الأرستقراطية، بما أن سياسة الحرب أصبحت مضيعة للوقت بالنسبة لسارة، فإن أبيجيل تصبح رفيقة الملكة، وصداقتهم المزدهرة تعطيها فرصة لتحقيق طموحاتها .