جاكى شان يبدأ تصوير فيلمه الجديد من أمام برج خليفة بالإمارات.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شارك عدد من متابعي نجم الأكشن الصيني الكبير جاكي شان، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، وهو يقف أمام برج خليفة، حيث سافر النجم الشهير البالغ من العمر 64 عاما إلى دبي لتصوير عمل سينمائي جديد.

جاكي شان بدأ مسيرته الفنية عام 1962، و قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: “Rob-B-Hood” و “he Spy Next Door” و “The Karate Kid” و“Chinese Zodiac” و“Dragon Blade” و“Railroad Tigers”، وغيرهم .

وكان النجم والممثل الصيني الكبير جاكي شان، قد أصبح مثار للجدل هو وعائلته مؤخرا، في وسائل الاعلام العالمية، بعد أن اثارت ابنته إيتا إنج،الجدل بزواجها من صديقتها، الناشطة الكندية أوتمن، صباح يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2019.

ابنة جاكي شان، غير الشرعية، أعلنت عن زواجها، عبر حسابها الرسمي على موقع Instagram، بعدة صور تجمعها بحبيبتها الكندية وتظهر في الصور شهادة الزواج التي تشير إلى أن الثنائي قد تزوجا منذ 8 نوفمبر.

وأدلى بعد ذلك جاكي شان البالغ من العمر 64 عاما، باعترافات عائلية صادمة، بخيانة زوجته مع امرأة أخرى، وأنه ضرب ابنه ذات مرة، وذلك في كتاب جديد يكشف فيه تفاصيل جديدة ومثبرة عن حياته الأسرية والفنية المليئة بالأحداث المثيرة.

وأكد النجم العالمي، في الكتاب الجديد الذي حمل عنوان “I really was quite a nasty jerk”، أنه يشعر بالندم من كل هذه الأفعال، كما تحدث خلال الكتاب عن معاناته بسبب إدمان المشروبات الكحولية.