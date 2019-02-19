الإعلامية اللبنانية ماجي فرج تكشف تفاصيل محاولة قتلها على يد الخادمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية اللبنانية وخبيرة الأبراج ماجي فرح تفاصيل مأساوية حول وفاة والدتها بسبب خادمات منزلها.

الإعلامية اللبنانية قالت إنّها ووالدتها كانا ضحايا لثلاث خادمات فيليبينات، واللاتي كنّ يخدّرنهما عن طريق وضع دواء يستخدم للفصام في القهوة يوميا، وذلك حتى يحضرن رجالاً إلى المنزل.

ماجي أكدت ان والدتها توفيت بسبب هذه الأدوية، حيث انها تسببت لها في إضطرابات بالقلب توفت على إثرها، لافتة إلى أنها كادت أن تلقي حتفها مثل والدتها، حيث ساءت حالتها الصحية، وكانت تنام أكثر من 20 ساعة في اليوم.

وأضافت أنها ذهبت أكثر من مرّة إلى الطبيب وأجرت فحوصات ولم يتبيّن أنها مريضة، إلى أن اكتشفت الأمر من خلال إحدى مساعدات الخادمات، فأبلغت عنهن الشرطة وتم سجنهن.

وماجي فرح إعلامية وعالمة فلك لبنانية بدأت مسيرتها الإعلامية من خلال إذاعة “صوت لبنان” وهي لا تزال طالبة في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية عام 1977، وبعد تخرجها عام 1979 برزت كمقدمة في قسم الأخبار والبرامج السياسية وكانت أول لبنانية تتولى رئاسة قسم الأخبار، وساهمت مع زملاء لها في ترسيخ مدرسة جديدة في لغة الإعلام تعتمد على “العربية البيضاء” أي بين الفصحى والعامية، المعتمدة في وسائل الإعلام اللبنانية .

التحقت بمعهد الدراسات الفلكية في فرنسا لتصبح محترفة في تحليل حركة الكواكب وتأثيرها على الأرض، حتى أصبحت الأولى خاصة بعد تنبؤاتها التي لا تخطئ في أغلب الأحيان، لتصبح ما أهم عالمات الفلك في الشرق ويرتبط اسمها بالفلك، وقد أصدرت ثلاثين كتابا في الفلك حتى الآن.