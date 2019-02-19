ماذا قال نبيل الحلفاوي عن انتحاري "الدرب الأحمر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة علق فيها على الانتحاري الذي فجر نفسه في الدرب الأحمر. وكتب الحلفاوي: "مصرع الإرهابي الذي فجر نفسه أثناء محاصرته واستشهاد أميني شرطة وإصابة 3 ضباط، رحم الله الشهيدين وأسكنهم منازلهم في الجنة. ودعواتنا بعاجل الشفاء للمصابين، وما زال أبطالنا في القوات المسلحة والشرطة يفتدوننا ويفتدون الوطن بأرواحهم في معركتهم النبيلة ضد الإرهاب الأسود".

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