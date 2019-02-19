خاص| هذا ما قالته ابنة يوسف السباعي لمحمد رياض بعد "فارس الرومانسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان محمد رياض إن ابنة الروائي الكبير يوسف السباعي، قالت له إنه يمشي في مسلسل "فارس الرومانسية" بنفس طريقة مشي والدها.

وأضاف "رياض" لـ"الخليج 365" في ذكرى ميلاد الأديب الراحل يوسف السباعي، أنه لم يشاهد الكاتب الراحل، لأن كل ما عرفه عنه استقاه من رواياته ومن لقاءاته التلفزيونية القليلية.

وأكد محمد رياض أن مسلسل " فارس الرومانسية" من أقرب المسلسلات لقلبه لأن السباعي بالفعل فارس الرومانسية الذي علم الناس الحب.

يُذكر أن مسلسل "فارس الرومانسية" يعرض السيرة الذاتية للأديب الكبير الراحل يوسف السباعي منذ طفولته مرورًا بشبابه ودراسته في الكلية الحربية وقربه من الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر ورفاقه واهتمامه بالثقافة والآداب ثم توليه وزارة الثقافة والإعلام وعلاقته بالرئيس السادات، المسلسل من بطولة محمد رياض وتأليف أميرة أبو الفتوح وإخراج صفوت القشيري، وعرض في عام 2003. ​