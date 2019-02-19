شاهد… كيم كاردشيان تكشف صدرها بفستان فاضح

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:36 صباحاً -
حضرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، مساء الأحد، حفل Hollywood Beauty Awards لعام 2019، وبدورته لخامسة، في لوس أنجلس.
أثارت كيم جدلاً كبيراً، وارتدت فستاناً أسود طويلاً وُصف بالفاضح والجريء، ووضعت إحدى الصحف العالمية عنواناً “كيم تضع ثدييها في فستان غريب ولم تترك شيئاً للخيال”.
فستان كيم من مجموعة تصميمات دار أزياء Thierry Mugler من العام 199، وتم عرض هذا التصميم للمرة الأولى منذ 21 عاماً.
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