شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "جريمة الإيموبيليا" لـ ناهد السباعى فى السينمات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع عمل فيلم "جريمة الايموبيليا" على طرحه فى دور العرض السينمائية غدا الأربعاء من بطولة ناهد السباعى وهانى عادل وتم عرضه فى مهرجان القاهرة خلال دورته الأخيرة.

تعد عمارة الإيموبيليا واحدة من أشهر العمارات السكنية فى مصر، وكانت السكن المفضل لمشاهير المجتمع من سياسيين وفنانين ورياضيين فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، وهى ضمن ممتلكات المليونير المصرى القديم أحمد باشا عبود أغنى أغنياء مصر فى ذلك الوقت، ومن أشهر سكانها أيضاً نجيب الريحانى ومحمد فوزى وأنور وجدى وليلى مراد ومحمود المليجى ومحمد عبد الوهاب وماجدة الصباحى وفكرى أباظة ومكتب عبد الحليم حافظ ومكتب أم كلثوم ومكتب‏‏ أفلام‏ ‏ماجدة والفنانة كاميليا والملحن كمال الطويل والمخرج محمود ذو الفقار والمخرج الكبير هنرى بركات وأسمهان وآسيا داغر وتوفيق الحكيم.

الفيلم يشارك فيه بجانب ناهد السباعى كل من طارق عبد العزيز وهانى عادل وأحمد عبد الله محمود ودعاء طعيمة وماهر سليم ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون وآخرون، تأليف وإخراج خالد الحجر.